Aéroport de Roissy (France) (AFP). Hand: retour sous les hourras de l'équipe de France à Roissy

Plusieurs centaines de supporteurs ont réservé lundi soir un triomphe aux joueurs de l'équipe de France de handball, sacrée pour la cinquième fois championne du monde après sa victoire dimanche contre le Qatar, a constaté une journaliste de l'AFP. L'avion qui transportait les "Experts" et leur leader Nikola Karabatic à bord d'un vol Qatar Airways a atterri à l'aéroport de Roissy à 18H47, en provenance de Doha, où la France a battu dimanche le Qatar (25-22) en finale du Mondial. Quelques 300 fans attendaient les héros à leur descente de l'avion, dans une ambiance festive, marquée par la présence de danseuses brésiliennes. Ils les ont accueillis aux cris de "Merci les Bleus" ou "Champions du monde". Réservant une ovation particulière à Nikola Karabatic, les supporters ont scandé son nom, en agitant des drapeaux français. Dans la foule, beaucoup étaient venus en famille, avec de nombreux enfants, qui jouent eux-mêmes au handball en club. Les joueurs, en maillot bleu et médailles autour du cou, visiblement ravis, se sont prêtés au jeu des autographes et ont exhibé leur trophée. Leur victoire perpétue la tradition d'excellence française dans ce sport, où les Tricolores ont ramené un total de dix titres internationaux: cinq mondiaux (1995, 2001, 2009, 2011, 2015), deux olympiques (2008, 2012) et trois européens (2006, 2010, 2014). Ce nouveau sacre la qualifie d'office pour les jeux Olympiques 2016 à Rio, où elle visera un triplé, une performance là encore inédite. Mais ce trophée n'a pas été le plus aisé à obtenir. Les Bleus n'ont pas développé leur meilleur handball, et n'ont jamais réussi à se mettre totalement à l'abri, face à une équipe qatarie qui a prouvé qu'elle n'avait pas volé sa place en finale. Pour célébrer ce cinquième titre, l'équipe de Claude Onesta sera reçue mardi par le président de la République François Hollande à l?Élysée.

