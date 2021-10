Paris (AFP). Césars: Timbuktu, Saint Laurent, Binoche, Cotillard et Canet nommés

"Timbuktu" d'Abderrahmane Sissako, "Saint Laurent" de Bertrand Bonello, "La Famille Bélier" d'Eric Lartigau et "Hippocrate" de Thomas Lilti figurent parmi les nommés au César 2015 du meilleur film, a annoncé mercredi l'Acédémie des César. Les autres films en lice sont "Les Combattants" de Thomas Cailley et "Eastern Boys" de Romain Campillo. Juliette Binoche dans "Sils Maria", Marion Cotillard dans "Deux jours, une nuit", Karine Viard dans "La Famille Bélier" et Adèle Haenel dans "Les Combattants" figurent parmi les nommées pour le César de la meilleure actrice, a annoncé mercredi l'Académie des César. Catherine Deneuve dans "Dans la cour", Emilie Dequenne dans "Pas son genre" et Sandrine Kiberlain dans "Elle l'adore" sont également en lice. Guillaume Canet pour "La prochaine fois je viserai le coeur", Gaspard Ulliel et Pierre Niney pour les deux films concurrents sur Yves Saint Laurent sont en lice pour le César du meilleur acteur, a annoncé mercredi l'Académie des Césars. Sont également nommés Niels Arestrup dans "Diplomatie", François Damiens dans "La famille Bélier", Romain Duris pour "Une nouvelle amie" et Vincent Lacoste pour "Hippocrate".

