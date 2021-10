Les chalutiers pélagiques privés de pêche au bar

La mesure a été publiée au journal officiel de la Commission Européenne ce mardi 27 janvier : dès aujourd'hui et jusqu'au 30 avril 2015, les chalutiers pélagiques ont interdiction de pêcher du bar en Manche, mer d'Irlande, mer Celtique et mer du Nord méridionale, avec un maillage du filet "de 70 mm ou plus".

Cette décision, prise à la suite d'une demande formulée le 19 décembre par le Royaume-Uni, s'applique en raison de la menace qu'engendrerait la pêche sur les stocks de bars. Selon des études scientifiques rapportées par la commission, "la pêche commerciale par des chaluts pélagiques est responsable de plus de 25 % de la mortalité par pêche" au bar.

25% du chiffre d'affaire

Du côté du Comité Régional des Pêches de Basse-Normandie (CRPBN), on a dû mal à avaler la mesure. "Un arrêt temporaire pour une espèce risque d'entraîner une fuite de l'équipage et une perte de marché pour les chalutiers concernés" indique Daniel Lefèvre, son président. "Certes nous pêchons diverses espèces en Manche, mais le bar représente une importante partie de notre activité pendant l'hiver, 25% du chiffre d'affaire" confirme Daniel Lejuez, patron-pêcheur à Cherbourg.

Du Nord-Pas-de-Calais à la Loire Atlantique, une cinquantaine de bateaux, soit 250 à 300 pêcheurs, sont concernés. "Mais nous les Bas-Normands sommes coincés dans la Manche, contrairement aux Bretons et Ligériens qui peuvent descendre dans le Golfe de Gascogne où cette mesure n'est pas appliquée !" constate Daniel Lejuez, qui s'étonne que la Commission Européenne réponde favorablement au Royaume-Uni, "un pays eurosceptique !"

Action coup de poing

L'association des pêcheurs pélagiques envisage de mener une action coup de poing. "Nous monterons tous en Manche avec des filets interdits, nous pêcherons du bar et nous verrons bien ce que les autorités en feront quand nous les déchargerons sur les quais !"

Le Comité régional des Pêches s'inquiète aussi d'une éventuelle étendue de ce règlement. La Commission précise en effet que "l'adoption de mesures supplémentaires concernant l'incidence des autres pêcheries pourrait s'avérer nécessaire à un stade ultérieur".

BONUS AUDIO - Reportage de Tendance Ouest :