Bordeaux (AFP). Procès Bettencourt: expertise pour savoir si Thibout peut témoigner

Le tribunal correctionnel de Bordeaux, qui juge le volet "abus de faiblesse" de l'affaire Bettencourt, a ordonné mardi une expertise médicale pour s'assurer si un témoin clef, l'ex-comptable de Liliane Bettencourt, peut être entendue par le tribunal, au besoin par visio-conférence, bien qu'elle ait produit un certificat médical. Dès la reprise du deuxième jour d'audience, le président Denis Roucou a demandé qu'une expertise médicale de l'ex-comptable Claire Thibout soit réalisée dans les tout prochains jours et que son résultat soit transmis au tribunal d'ici le 1er février, afin de "savoir si son état de santé est compatible avec son audition en sa qualité de témoin". En cas de "réponse négative", le président a demandé que l'expertise détermine également si l'ex-comptable de Liliane Bettencourt pourrait témoigner par visio-conférence, ouvrant pour cette audition une fenêtre, entre le 2 et 18 février. Claire Thibout, 56 ans, est un témoin central à charge du procès. Au cours de l'enquête, elle avait accusé les deux principaux prévenus, l'ancien confident de Liliane Bettencourt, François-Marie Banier, et son ex-gestionnaire de fortune Patrice de Maistre, d'avoir profité de la fragilité de la milliardaire. Elle a notamment affirmé avoir remis à M. de Maistre 50.000 euros en liquide, qui auraient été destinés à un autre prévenu, le député UMP et ancien trésorier de campagne de Nicolas Sarkozy, Eric Woerth. Ce que ce MM. de Maistre et Woerth nient. Mais, dans un nouveau rebondissement en novembre dernier, Claire Thibout, visée à son tour par une plainte de François-Marie Banier et Patrice de Maistre, a été mise en examen à Paris pour faux témoignages et attestation mensongère, par le juge d'instruction Roger Le Loire, dans une procédure distincte. Le dossier ne repose pas uniquement sur le témoignage de l'ex-comptable, mais des avocats de la défense veulent obtenir le renvoi du procès jusqu'à ce que cette procédure concernant Mme Thibout ait abouti. Lundi, l'avocat de Claire Thibout avait fait parvenir au tribunal le certificat médical d'un psychiatre évoquant un état "incompatible" avec le fait de venir témoigner, "pour une durée indéterminée". La défense de Patrice De Maistre avait demandé des "précisions" sur cette "impossibilité à l'avance".

