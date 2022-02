Les hôpitaux font des efforts

L'un des grands moments demeure le marché de Noël du CHS qui s'est tenu le 9 décembre dernier. ' Les patients y ont vendu des produits qu'ils ont confectionnés eux-mêmes et l'argent récolté permet de participer au financement de sorties, de séjours thérapeutiques ou de spectacles ”. Cette année, 70% des patients du CHS devraient rester hospitalisés le jour de Noël, souffrant d'une détresse psychique trop importante pour pouvoir rejoindre leur famille .

Au CHU de Caen, on essaie d'améliorer l'ordinaire avec là aussi un “ dîner amélioré ” pour les patients le soir du réveillon. Une chorale est également venue animer le hall mardi 21 décembre et le père Noël doit passer combler les enfants le matin du 25 décembre.



