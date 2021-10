Paris (AFP). Haute-couture: Versace ouvre le bal en célébrant les courbes féminines

Donatella Versace a ouvert dimanche soir le bal des défilés de haute couture à Paris, avec une collection printemps-été tout en sensualité célébrant les courbes du corps féminin, dans des robes de soie, dentelles et broderies. Dans les salons de la Chambre de commerce et d'Industrie de Paris, les actrices américaines Goldie Hawn, sa fille Kate Hudson, Michelle Rodriguez, la chanteuse britannique Ellie Goulding avaient pris place au premier rang du défilé Atelier Versace. Asymétriques, des robes longues en soie noires, rouges, blanches, bleu électrique épousent le corps de près, se fendent, se découpent en volutes, comme peintes sur la peau. Fidèles à l'esthétique exubérante de la griffe italienne, des modèles brodés de perles scintillent, des dentelles se font toiles d'araignées, les robes sirène et à traîne se succèdent. Eva Herzigova et Amber Valletta, mannequins stars des années 1990, ont clôturé sous les applaudissements du public ce show qui donnait le coup d'envoi des défilés haute couture. Ce rendez-vous parisien de prestige, auquel participent 24 maisons jusqu'à jeudi, a pris la relève des défilés de mode masculine, qui se sont achevés dimanche soir avec Saint Laurent. A la différence des Semaines du prêt-à-porter qui se tiennent aussi à New York, Londres et Milan, Paris est la seule capitale de la mode à accueillir les présentations de haute couture, deux fois par an, en janvier et juillet. Cette spécificité parisienne bénéficie d'une appellation juridiquement protégée, attribuée par une commission du ministère de l'Industrie en fonction de critères précis, récompensant notamment un travail à la main et sur-mesure réalisé dans les ateliers du couturier. D'autres maisons présentent leur défilé dans ce calendrier de la haute couture en tant que "membres correspondants" ou "membres invités", comme Atelier Versace, Valentino, Viktor&Rolf, ou encore Yiqing Yin et Schiaparelli. - Margiela, absent notable - Cette maison légendaire fondée dans les années 1930 par Elsa Schiaparelli, grande rivale de Coco Chanel, présentera lundi matin un défilé malgré le départ surprise en novembre dernier de son directeur de la création, l'Italien Marco Zanini, qui l'avait relancée. Endormie pendant 60 ans, la griffe avait fait son retour sur les podiums parisiens de haute couture en janvier 2014, sous l'impulsion de son propriétaire, l'homme d'affaires italien Diego Della Valle (groupe Tod's). Si Schiaparelli n'a pas encore annoncé le nom du directeur artistique qui remplacera Marco Zanini, la porte-parole de la maison, l'ancien mannequin Farida Khelfa, a indiqué au site spécialisé WWD que le décor du défilé serait signé du photographe Jean-Paul Goude. Outre les incontournables défilés des maisons Dior et Chanel lundi et mardi, les yeux seront aussi tournés vers le show de Jean Paul Gaultier, qui avait annoncé peu avant le début de la Fashion Week en septembre qu'il arrêtait le prêt-à-porter pour se concentrer sur la haute couture et d'autres projets. Absent notable du calendrier, la Maison Margiela, où officie désormais John Galliano, présentera sa collection "artisanale" sur rendez-vous, dans ses locaux. Le couturier a préféré Londres pour faire son retour sur les podiums, près de quatre ans après son fracassant licenciement par Dior à cause des propos antisémites qu'il avait tenus, ivre, dans un bar parisien. Il avait alors été exclus du monde de la mode. Cette collaboration a suscité une forte curiosité en raison des esthétiques radicalement différentes de la maison au style minimaliste et du créateur flamboyant. Le défilé, qui alliait les codes de Margiela - le blanc, la déconstruction - à la théâtralité de Galliano -spectaculaire robe rouge, traînes, chaussures baroques -, a été globalement salué par la critique comme un retour prometteur.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire