Athènes (AFP). Elections en Grèce: Syriza semble avoir remporté une victoire historique

Syriza, le parti de gauche radicale anti-austérité, a emporté une très large victoire aux élections législatives grecques dimanche, devançant de plus de huit points le parti de droite au pouvoir, selon un sondage sortie des urnes. L'écart va ainsi de 8,5 à 16,5 points, bien au-delà des derniers sondages, pour ce scrutin crucial pour le pays et pour l'Europe. Syriza obtiendrait ainsi entre 146 et 158 sièges au Parlement, 151 marquant la majorité absolue. "Cela semble être une victoire historique" et c'est "un message qui n'affecte pas seulement les Grecs mais qui résonne dans toute l'Europe et apporte un soulagement", a déclaré à la télévision Mega Panos Skourletis, le porte-parole de Syriza. La victoire a été saluée par une explosion de joie au kiosque de Syriza, en plein centre d'Athènes. Le parti d'Alexis Tsipras obtiendrait entre 35,5% et 39,5%, tandis que le parti Nouvelle Démocratie du Premier ministre Antonis Samaras est crédité de 23 à 27%. Si les sondages se confirment, Alexis Tsipras, 40 ans, deviendra le plus jeune Premier ministre du pays depuis 150 ans. Le coeur du programme de Syriza est de mettre "un terme à l'austérité" et de renégocier la dette immense du pays, qui atteint 175% du PIB.

