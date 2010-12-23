En ce moment Les étoiles Léman
Teatro Dei Sapori, c'est l'Italie sur les quais du port

Situé au bord du bassin portuaire, au 58, quai Vandeuvre, le restaurant italien Teatro Dei Sapori n'attire pas le regard.

Publié le 23/12/2010 à 09h47 - Par Mélanie Caskill
Pourtant, dès la porte franchie, on est surpris par le bel espace disponible à l'intérieur, renforcé par un plafond haut laissant percer la lumière naturelle, et la photographie grandeur nature d'un bord de mer italien recouvrant l'ensemble des murs. Assis autour d'une table, pas de doute : on s'y croirait !
Voyons le menu. Après les fameux “antipasti” de salades, millefeuilles de tomate-mozzarella ou tartes, pour 4,5 à 9,5 €, suivent les ultra-classiques “pasta”, “pizze”, lasagnes et autres gratins, poissons et viandes, pour 6 à 12 €.
Autant avoir un bon dictionnaire italien pour comprendre le “Involtini de Melanzane” ou le “ventricinna” des Penne Teatro.  Je choisis ce dernier. C'est excellent, même si je n'aurais pas dit non à une portion supplémentaire. A ma droite comme à ma gauche, le quelques commentaires qui fusent sont plutôt positifs. Incontournables aussi, les tiramisu et panna cotta relèvent avec brio leur réputation. Plat et dessert m'auront coûté 11€, pour une qualité indéniable au bord de l'eau ! D'autres menus proposent entrée+plat ou plat+dessert à 12€, les trois plats à 14,40€. Et à côté du restaurant, l'épicerie italienne permet aussi de commander des plats à emporter.
Pratique : Teatro Dei Sapori, 58, quai Vendeuvre. Tél. 02 31 39 78 57

