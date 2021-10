Paris (AFP). A la mosquée Ali à Paris, les fidèles disent vouloir vivre rassurés en France

"Allah, laisse-nous vivre rassurés dans ce pays": à la mosquée Ali, dans un quartier populaire de Paris, les paroles de l'imam en ce jour de prière du vendredi expriment la profonde inquiétude des fidèles face à la flambée des actes antimusulmans. Devant la mosquée, située dans l'arrière-cour d'un immeuble résidentiel du Xe arrondissement, des volontaires portant un brassard assurent le service d'ordre. Aucun policier n'est visible, même si 128 actes antimusulmans ont été recensés en France entre l'attentat contre Charlie Hebdo et le 20 janvier, soit presque autant en deux semaines que durant toute l'année 2014, selon l'Observatoire national contre l'islamophobie. "Je n'ai pas peur, mais je suis profondément inquiet, surtout pour mes enfants", dit Rabah Chaabane en s'engouffrant dans la mosquée, un ancien atelier de couture au sol recouvert de tapis. "On nous regarde avec méfiance dans les métros, les trains. Je sais que c'est une réaction de peur, les Français ne sont pas racistes, mais je suis un peu choqué", confie ce quinquagénaire qui a fui l'Algérie en raison de la violence des islamistes radicaux. Tous les fidèles répètent à l'envi que les frères Kouachi et Amédy Coulibaly, les auteurs des attentats qui ont endeuillé la France, "n'ont rien à voir avec l'islam". "Si Kouachi était devenu un rappeur célèbre, avec beaucoup d'argent, il aurait perpétré ces attentats? Ce qu'ils ont commis est horrible, mais ce sont des actes isolés", assure M. Chaabane. "Tout ce qu'on demande, c'est que les gens ne fassent pas l'amalgame entre islam et terrorisme", dit Mohammed Laouni, le visage encadré d'une barbe blanche, qui s'appuie sur sa canne en attendant le début de la prière. En raison du nombre insuffisant de lieux de prière musulmans à Paris, la mosquée assure deux services: le premier, réservé aux Pakistanais, avec un prêche en ourdou, suivi d'un deuxième en arabe et en français. - 'Éviter les regards' - Dans son sermon, l'imam, Chabbar Taïeb, souligne que l'islam est une "religion de tolérance et de coexistence". Mais il reconnaît dans un entretien à l'AFP que les attentats --"des actes criminels qui n'ont rien à voir avec l'islam"-- ont engendré "la haine". Les auteurs des attaques, qui ont affirmé agir au nom de l'islam, "ont fait plus de mal aux musulmans qu'aux autres", souligne-t-il. "Les musulmans de France en souffrent. Des gens viennent me voir pour me dire qu'ils sont agressés dans le métro, d'autres ont enlevé la djellaba pour éviter les regardsc'est malheureux", déplore-t-il. Selon le président de l'Observatoire national contre l'islamophobie, Abdallah Zekri, "les actes islamophobes ont atteint un sommet dans la haine à l'égard des Français de confession musulmane jamais enregistré", qu'il s'agisse d'attaques contre des lieux de culte ou de menaces. Vendredi, un homme "souffrant de troubles psychiques" a été interpellé après avoir menacé de "faire exploser" une mosquée de Carcassonne. Pour Siadi Vita, un fidèle de 56 ans, il est nécessaire de "savoir dépasser les clivages et de trouver un moyen de vivre ensemble" dans ce pays "dont nous sommes tous les enfants".

