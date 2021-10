4 ans de prison ferme pour un jeune de l'Aigle.

Son truc à lui, c'est les voitures. Il a monté sa microentreprise de négoce: les véhicules, il les achète sur "Le Bon Coin": une Golf 19.000 euros dans le Calvados, une C5 à l'Aigle, une moto à Vingt-Hanaps, une BMW 15.000 euros près de Caen, une Mercedes à St Sulpice sur Risle puis 1 moto à un jeune d’Alençon. Tous ces véhicules réglés par chèque sur un compte ... qui est clôturé. Autrement dit : jamais payés, revendus vite et pas chers en liquide. Pas de comptabilité. Bénéfice net. L'escroquerie avoisine les 50.000 euros. Pour cela il a été condamné a 2 ans de prison ferme, et à rembourser ses victimes; mais il ne travaille pas et est insolvable.

L'escroc est bien connu de la justice: refus d'obtempérer, permis de conduire suspendu, plus de points, carte grise pas en règle, excès de vitesse, 7 délits ... dont surtout: intimidation envers les gendarmes de l'Aigle. Pour cela il écope de 2 ans de prison supplémentaire.

Le jeune aiglon a été conduit en prison pour 4 ans aussitôt le verdict rendu. Son permis de conduire est aussi annulé.