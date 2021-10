Tendance Live Alençon, Anova affiche complet

Les 300 dernières places se sont arrachées en... 15 minutes ce mercredi 21 janvier (photo de la queue avant l'ouverture des portes). Elles étaient distribuées à l'Office du Tourisme du Pays d'Alençon, à partir de 14h00.

L'Anova d'Alençon accueillera donc 4800 spectateurs samedi prochain pour le Tendance Live avec Arno Santamaria, Cats on Trees, Chawki, Fréro Delavega, Jonesic, Julian Peretta, Julie Zenatti,Louane, Lylloo, Marina Kaye, Mission control (avec David Hallyday), Nicom, Sorel et Vianney à partir de 20h00 sur une scène de plus de 300 m2.

L'ensemble des places ont été remportées. La fête va être belle !