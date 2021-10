Bruxelles (AFP). RDC: l'UE appelle au retour au calme et au respect des échéances électorales

L'Union européenne a appelé mercredi au "retour au calme" et au "respect des échéances électorales" en République démocratique du Congo, en proie à des violences entre policiers et jeunes hostiles au président Joseph Kabila. "Toutes les forces politiques doivent rechercher un consensus qui permette un apaisement et un retour au calme", a indiqué dans un communiqué un porte-parole du service diplomatique de l'UE. "Le respect des échéances électorales telles que fixées par la Constitution est au centre du débat" et "l'UE attend la publication d'un calendrier complet incluant les élections législatives et présidentielle qui s'inscrivent dans ce cadre constitutionnel", a-t-il ajouté. "Les tensions politiques liées à l'examen du projet de révision de la loi électorale en République démocratique du Congo, ainsi que les violentes manifestations à Kinshasa et d'autres villes du pays ayant fait de nombreuses victimes, constituent un risque pour la stabilisation du pays", souligne l'UE. La police est intervenue mercredi matin à Kinshasa pour disperser de nouveaux rassemblements de jeunes, et des coups de feu ont été entendus à l'université où des policiers faisaient face à quelques dizaines d'étudiants, selon la police et une journaliste de l'AFP. Ces nouveaux troubles interviennent après deux journées de violences meurtrières dans la capitale de la RDC, qui ont fait 28 morts selon une organisation de défense des droits de l'Homme congolaise, ed cinq selon les autorités. L'opposition accuse le président Kabila de chercher à se maintenir au pouvoir grâce à une nouvelle loi électorale.

