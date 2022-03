Paris (AFP). Attentats de Paris: 4 hommes déférés en vue de possibles mises en examen

Quatre hommes de 22 à 28 ans, suspectés dans l'enquête sur les attentats de Paris qui ont fait 17 morts, ont été déférés mardi au tribunal en vue de possibles mises en examen par des juges d'instruction, a annoncé le procureur de la République de Paris dans un communiqué. Ces hommes font partie des douze personnes arrêtées dans la nuit de jeudi à vendredi en région parisienne pour être interrogées sur le possible soutien logistique, notamment des armes et des véhicules, qu'elles sont susceptibles d'avoir apporté à Amédy Coulibaly. Ce dernier a tué une policière municipale à Montrouge le 8 janvier et quatre juifs le lendemain au cours d'une prise d'otage dans un supermarché casher où il a été abattu par la police.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire