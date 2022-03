Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP). Ski: Lindsey Vonn au Panthéon du ski féminin

L'Américaine Lindsey Vonn se trouve désormais seule au sommet du Panthéon du ski féminin, après avoir remporté à 30 ans un nombre record de 63 victoires de Coupe du monde, grâce à son succès dans le super-G de Cortina d'Ampezzo (Italie). Petit bémol toutefois à la performance de l'Américaine, le super-G n'existait pas du temps de l'Autrichienne Annemairie Moser-Pröll, qui détenait le précédent record, discipline dans laquelle Vonn s'est imposée à 21 reprises jusqu'à présent. La grande blonde a fait son entrée lundi dans le Panthéon des skieurs, sur la Tofane, reléguant la concurrence à près d'une seconde: l'Autrichienne Anna Fenninger a terminé 2e à 85/100 et la skieuse du Liechtenstein Tina Weirather 3e à 92/100. "C'était de la folie. Ce record est de l'histoire désormais, cela signifie beaucoup pour moi", s'est exclamée la native de Saint-Paul dans le Minnesota au micro de la télévision publique autrichienne ORF dans l'aire d'arrivée. "Ce record a tenu 35 ans, et j'espère bien que le mieux tiendra encore 35 ans au minimum", a-t-elle poursuivi. "C'est important pour moi et pour ma carrière. Je n'aurai jamais pensé que cela pouvait se passer." Une chasse au record qu'elle a bien l'intention de poursuivre, ayant annoncé son intention de poursuivre sa carrière au minimum jusqu'en 2018 et les jeux Olympiques de Peoncheong (Corée du Sud). En maintenant son impressionnante moyenne de 5,5 victoires par saison (qui prend en compte les saisons blanches qu'elle a du passer en raison de graves blessures) depuis le début de sa carrière, elle pourrait aller chatouiller le Suédois Ingemar Stenmark. Le légendaire skieur des années 1970 et 1980 totalise un record absolu de 86 victoires, soit 23 de mieux que l'actuelle marque de Vonn. - Appréciée de ses rivales - L?Américaine, véritable cannibale de victoires comme son compagnon, le golfeur américain Tiger Woods, n'en est pas moins appréciée du circuit féminin, ayant permis de mettre un coup de projecteur sur une discipline peu médiatisée. "Lindsey est extrêmement forte ici à Cortina. La piste est taillée pour elle, parce que l'on doit pousser très fort. Chapeau bas pour Lindsey", a sportivement reconnu à l'ORF Fenninger, tenante du titre du grand globe de cristal. La piste de Cortina d'Ampezzo est comme une seconde maison pour l'Américaine, qui y a signé neuf victoires dans sa carrière. Elle y avait déjà réussi le doublé descente/super-G en 2010, remporté deux Super-G en 2011 (l'un remplaçait la course de Saint-Moritz), un autre Super-G en 2012 et une descente en 2013. Après avoir établi ce record dames, Vonn a rempli le premier objectif de sa saison, le second arrivant dans trois semaines chez elle dans sa station de Vail/Beaver Creek avec les championnats du monde. Lauréate de trois des cinq descentes disputées cette saison, elle sera la grande favorite de la discipline reine, tout comme lors du super-G, discipline plus aléatoire cette saison. Dans la course au grand globe de cristal pour cette saison, la Slovène Tina Maze, unique polyvalente sur le circuit, a de nouveau accumulé de très précieux points avec sa quatrième place, ne cédant que 30 points à Fenninger qui ne skie pas le slalom. Une lutte a laquelle Lindsey Vonn aura du mal à participer, ayant fait le choix en début de saison de ne pas prendre part dès le début aux slaloms et aux géants. Elle accuse un retard de 434 points sur Maze, 4e du classement général derrière Maze, Fenninger et sa compatriote Mikaela Shiffrin.

