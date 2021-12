Paris (AFP). Ski: Vonn évacuée sur civière à Soldeu et incertaine pour la fin de saison

La course dans la station pyrénéenne, disputée dans des conditions difficiles de visibilité en raison de la neige tombant de plus en plus fort, a été remportée par l'Italienne Federica Brignone devant l'Américaine Laurenne Ross, parties avec des petits dossards. La gravité de la blessure de Vonn n'est pas encore connue, la Fédération américaine précisant dans un communiqué que les examens étaient en cours. Mais les images laissent craindre le pire: à trois portes de l'arrivée, la skieuse de Vail, qui avait été la plus rapide jusque-là, s'est couchée dans la neige et ne s'est plus relevée. Allongée sur une civière, Vonn a été évacuée après un bon quart d'heure de traitement par le personnel médical sur la piste. La grande blonde est sortie de la piste à faible allure, alors qu'elle s'était élancée dans une véritable tempête de neige. Le départ de la course avait d'ailleurs été reporté de trois heures, de 10H30 à 13H30 (09h30 à 12h30 GMT), en raison des fortes chutes de neige et du vent violent, obligeant les organisateurs à abaisser le départ pour une course sprint. L'accalmie a permis aux 10-12 premières skieuses de partir avec une bonne visibilité, avant que les conditions ne se gâtent. Ce scenario rappelle celui du super-G des Mondiaux-2013 à Schladming (Autriche): le brouillard avait causé d'interminables reports, la course s'était finalement élancée et Vonn s'était très grièvement blessée. Sur une violente chute, elle avait été victime d'une rupture du ligament croisé antérieur et du ligament collatéral tibial du genou droit, ainsi qu'une fracture du plateau tibial. - Série de blessures - Pour la vedette du ski alpin féminin, lauréate de 76 courses en Coupe du monde, c'était le début d'une série de blessures, qui l'ont éloignée des pistes de longs mois durant. Elle avait tenté un retour pour participer aux jeux Olympiques -- la seule compétition qui compte véritablement aux yeux des Américains -- de Sotchi. Mais elle s'était à nouveau blessée au genou et avait dû subir une nouvelle intervention chirurgicale. De retour sur les skis en octobre 2014, Vonn avait repris depuis son entreprise de domination de la vitesse féminine, au point d'être à la lutte cette année avec la Suissesse Lara Gut pour remporter pour la 5e fois le classement général de la Coupe du monde de ski alpin. Cette blessure compromet ses chances, elle qui occupe toujours la tête après la 16e place de Gut samedi, partie elle après l'interruption de course consécutive à la chute de Vonn. Gut a réduit à 8 points son retard sur Vonn, à 9 courses de la fin de la saison. Avant même le début de l'hiver, le grand cirque blanc avait perdu sur blessure l'Autrichienne Anna Fenninger, double tenante du titre du gros globe de cristal. La Salzbourgeoise avait été victime d'une déchirure des ligaments du genou droit à trois jours de l'ouverture de la saison en octobre.

