Cortina d'Ampezzo (Italie) (AFP). Ski alpin: record de victoires (63) en Coupe du monde pour Lindsey Vonn

L'Américaine Lindsey Vonn a battu le record de victoires en Coupe du monde de ski alpin dames en signant sa 63e dans le Super-G de Cortina d'Ampezzo, lundi, un jour après avoir égalé l'Autrichienne Annemarie Moser-Pröll. Vainqueur de la descente dimanche, Vonn a devancé Moser-Pröll (62 victoires) dans la légende du ski, battant sur la piste une autre Autrichienne, Anna Fenninger, 2e à 85/100e, et la skieuse du Liechtenstein Tina Weirather (à 0.92). Fenninger, troisième du classement général de la Coupe du monde, collectionne les deuxièmes places: elle monte pour la quatrième fois de la saison sur la deuxième marche du podium. Elle n'a atteint la plus haute que lors de la première course de la saison, au géant de Soelden. Leader de la course au gros globe de cristal, la Slovène Tina Maze, a terminé quatrième à presque une seconde (0.99).

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire