Division Supérieure Régionale : la MOS fait tomber le leader virois

Dans un froid polaire, les Virois avaient décidé, dès l'entame de la partie, de mettre la pression sur le but maladien en prenant le jeu à leur compte. On assiste à un premier quart d'heure avec de nombreux duels, de l'impact et de la tension de part et d'autre. Un violent choc entre Ramdhane Naïri et Dylan Poisson, le portier visiteur, amène à une sérieuse échauffourée. Au sol durant près de cinq minutes, le second s'est finalement relevé.

Toujours pressants, les hommes de Cyril Mocques tombent sur un très bon Hartel qui détourne une frappe de Sauvé (35'), avant de s'avouer vaincu, fusillé de près par Dimitri Marie qui exploite un ballon lui arrivant dans les pieds sur corner (41'). Pourtant, deux minutes plus tard, la MOS égalise sur un but reproduit presque à l'exactitude grâce à Malik Khoualed (43').

Après la pause, Vire est bousculé par le combat proposé par leurs homologues. Beaucoup de coups et de protestations répétées qui obligent l'arbitre à sévir en dégainant plusieurs cartes jaunes. Profitant des espaces laissés dans le dos de la défense, la MOS prend l'avantage. Bien lancé par son capitaine Malik Gabriel, Naïri distille un caviar à Thoris qui coupe la trajectoire pour battre Poisson au premier poteau (57').

Vire se découvre alors davantage pour revenir au score. Teddy Gaudiche enroule bien son coup-franc à vingt mètres mais Hartel le claque parfaitement (72'). Ce même Jean-Daniel Hartel qui sauve son équipe devant Belhoudja (80'). La chance des Virois est passée et, sur un contre une nouvelle fois rondement mené, Naïri offre encore un but à Khoualed (89').

Les invectives des Virois envers le corps arbitral n'y changeront rien : la MOS fait tomber pour la première fois cette saison le leader incontesté de DSR. Les protégés de Cédric Hoarau confirment leur bon parcours et leur place de dauphin. Ils restent pourtant à neuf longueurs de leur adversaire du soir.

Arnold Kiniffo, le défenseur central maladien, analyse : « Vire était venu avec la confiance de leurs douze victoires consécutives. Ils l'ont montré dés le début de match en prenant l'ascendant dans le jeu. Mais au fil du temps, on a réussi à mettre le pied sur le ballon mais aussi à les contrer lorsqu'ils mettaient davantage de pression, ce qui les a fait douter. Heureusement qu'on a égalisé juste avant la mi-temps, car en rentrant aux vestiaires à 0-1, le match n'aurait pas du tout été le même. On a su fermer les espaces en seconde période. On savait que, bien qu'ils soient meilleure défense du championnat, ils avaient des faiblesses dans le dos de la défense et on les a exploitées. On est restés solides en mettant beaucoup de communication entre nous. Il reste tout de même du chemin pour cette deuxième partie de saison. »

Spectacle à l'Avant-Garde

4-4. C'est le score final entre l'Avant-Garde caennaise et Equeurdreville, dans un match de milieu de tableau du championnat. Défaits la semaine passée lors du match rejoué à Lisieux alors que celui-ci avait été interrompu fin décembre en cours de match, le club entraîné par Julien Le Pen a déposé une réserve pour ce cas. Huitièmes avec 28 points, les avant-gardistes stagnent et sont sous la menace de la troupe de clubs du bas de tableau qui se bat pour sauver sa tête.

Tout comme l'échelon supérieur, à un degré moindre, la DSR se trouve tronquée par des reports depuis le mois de novembre. Bien que le haut du tableau ne semble pas réserver énormément de suspens, le gruppetto du bas attend encore une seconde partie de saison serrée et où il faudra lutter.