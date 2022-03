Paris (AFP). Loi Veil: un millier de manifestants pour le droit des femmes à Paris

Près d'un millier de manifestants ont défilé samedi à Paris pour défendre le droit des femmes et améliorer l'accès à l'avortement, à l'occasion des 40 ans de la loi Veil, a constaté une journaliste de l'AFP. Le cortège, parti de Bastille en milieu d'après-midi, a battu le pavé jusqu'à l'Opéra, derrière une banderole sur laquelle on pouvait lire "La loi sur l'avortement a 40 ans. En avant toutes pour le droit des femmes". Le Collectif national pour les droits des femmes a appelé à la manifestation, de même que plusieurs associations féministes et partis. "L'avortement, on s'est battu pour le gagner on se battra pour le garder", scandait la foule hétéroclite, venue à l'appel du Collectif national pour les droits des femmes. Etaient également présents une cinquantaine d'associations (Planning familial, Femen, EfFRONTé-e-s, SOS homophobie), mais aussi des partis (PCF, NPA) et syndicats (Solidaires). Pour Suzy Rojtman, porte-parole du Collectif national pour les droits des femmes, la manifestation était "complètement incontournable" au jour du quarantième anniversaire de la loi dépénalisant l'avortement. Environ 210.000 avortements sont pratiqués chaque année, ce qui constitue un chiffre stable. Dans le cadre du 40e anniversaire de la loi Veil, la ministre de la Santé Marisol Touraine a annoncé vendredi plusieurs mesures pour faciliter l'accès à l'avortement. Parmi elles, figurent l'extension de la prise en charge à 100% à l'échographie et aux examens biologiques et le lancement d'un numéro national d'appel.

