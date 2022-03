Sortir dans la Manche : mardi 20 janvier

Rendez-vous ce samedi pour le Tendance Live au parc Anova d'Alençon. Assistez à 4h de concert et venez applaudir Louane, Nicom, Julie Zenatti, Arno Santamaria, Vianney, Julian Perretta et bien d'autres. Retrouvez l'ensemble de la programmation sur tendanceouest.com et pour y assister gagnez vos places à tout moment sur Tendance Ouest.

La soirée début de siècle a lieu ce samedi au Normandy à Saint-Lô. C'est la 16ème édition de la célèbre fiesta des musiciens saint-lois. Les 10 groupes formés pour l'occasion se produiront sur la scène avec chacun un répertoire de reprises. L'entrée est gratuite entre 19h et 19h30 et c'est 6€ si vous arrivez plus tard.

La 3ème édition des Demoiselles de la Manche se tiendra le dimanche 31 mai prochain à Saint-Lô. C'est une marche ou une course de 5km dont les bénéfices seront reversés à la lutte contre le cancer du sein. Les inscriptions sont ouvertes. Retrouvez toutes les infos sur www.lesdemoisellesdelamanche.com