Charlie Hebdo, la liberté d'expression est fragile

Après l'attentat qui a décimé en quelques minutes la rédaction du journal Charlie Hebdo le mercredi 7 janvier 2015, une incontrôlable vague d'émotion nationale a tout embarqué sur son passage.

L’ignominie de l’acte et sa remise en cause des fondements de notre république a fendu les armures des plus insensibles. La population a été projetée dans la rue, spontanément, touchée dans ce qu’il lui reste de plus précieux : la Liberté.

Les « Charlie » d’un jour

Nous sommes obligés d’écrire, pour être honnêtes, que la présence de certains « marcheurs du dimanche », une très faible minorité, dans les rassemblements normands nous a surpris. En étant « Charlie » ce dimanche 11 janvier, savaient-ils ce qu’ils défendaient ?

En 2014, comme en cette année 2015 qui ne fait pourtant que commencer, Thibault Deslandes, journaliste de Tendance Ouest s'est "frottée" à quelques politiques, communiquants de toutes espèces, dirigeants sportifs,... qui ne goûtaient guère sa liberté d'expression. Tout ce petit monde est devenu "Charlie". Tant mieux... l'année 2015 va être apaisée !