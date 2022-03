Genève (AFP). Bourse suisse: chute de plus de 3% à l'ouverture, après l'envolée du franc suisse

La Bourse suisse chutait de plus de 3% vendredi matin suite à l'envolée du franc suisse, après la suppression par la Banque nationale suisse du taux plancher de la devise helvétique face à l'euro. A 08H33 GMT, la chute atteignait 3,55%, et les secteurs du luxe et des banques affichaient des replis encore plus marqués. Jeudi, la Bourse suisse avait déjà perdu 8,67%. Les 20 valeurs vedettes de la cote étaient toutes en baisse. Richemont, numéro deux mondial du luxe avec les plus grandes marques de la joaillerie (Cartier) et de l'horlogerie (Jaeger-Lecoultre), accusait une baisse de 5,07% alors que son concurrent Swatch Group, numéro un mondial de l'horlogerie, reculait de 6,09%. La veille, le titre Swatch avait déjà perdu plus de 15% et son patron, Nick Hayek, avait qualifié la suppression du taux plancher de "tsunami pour l'exportation, le tourisme et toute la Suisse". Les bancaires souffraient également vendredi matin, avec -8,81% pour Julius Baer, -4,49% pour Credit Suisse et -3,87% pour UBS.

