Paris (AFP). Attentats à Paris: douze interpellations en région parisienne

Douze personnes ont été interpellées dans la nuit de jeudi à vendredi en région parisienne dans l'enquête sur les attentats de la semaine dernière à Paris, a indiqué une source judiciaire. Ces neuf hommes et ces trois femmes vont être interrogés sur le "possible soutien logistique" qu'ils sont susceptibles d'avoir apporté aux tueurs, notamment des armes et des véhicules, a-t-on précisé, confirmant des informations d'iTÉLÉ. Des perquisitions sont en cours à Montrouge (Hauts-de-Seine), à Grigny et Fleury-Mérogis (Essonne) ou encore à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), selon des sources policières. Selon une source policière, les enquêteurs ont effectué ces derniers jours de nombreuses filatures de plusieurs personnes repérées à partir d'éléments ADN et d'écoutes téléphoniques réalisées dans l'entourage présumé des frères Kouachi, auteurs des attaques contre Charlie Hebdo, et surtout d'Amédy Coulibaly, qui a tué une policière municipale à Montrouge et a été tué à l'issue d'une prise d'otages meurtrière dans un supermarché cacher de la Porte de Vincennes à Paris. Ils sont notamment sur la trace de la voiture d'Hayat Boumeddiene, compagne d'Amédy Coulibaly, visée par un mandat de recherche et qui a été repérée en Turquie le 2 janvier avant de passer en Syrie le 8. Ils avaient déjà effectué une série de perquisitions en région parisienne, notamment à Bondy (Seine-Saint-Denis), pour tenter de la retrouver. Ces trois tueurs sont connus pour appartenir à la mouvance islamiste. Chérif Kouachi a été condamné dans un dossier de filière d'envoi de combattants jihadistes en Irak au milieu des années 2000. Coulibaly était, lui, sorti de prison en mai après avoir purgé une peine pour sa participation à un projet d'évasion d'un des auteurs des attentats de 1995, Smaïn Aït Ali Belkacem.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire