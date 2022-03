Paris (AFP). Charlie: Kerry à Paris pour faire oublier le couac américain, Charb enterré

John Kerry est à Paris vendredi pour tenter de faire oublier l'absence de responsable américain de haut niveau à la marche de dimanche après les attentats qui ont fait 17 morts dont Charb, emblématique patron de Charlie Hebdo qui sera enterré à Pontoise dans la matinée. La menace jihadiste a gagné la Belgique jeudi, où une opération antiterroriste a été menée dans plusieurs villes et s'est soldée par la mort de deux jihadistes présumés, qui revenaient de Syrie et planifiaient des attentats imminents. Selon les autorités belges, "aucun lien n'a été établi à ce stade" entre cette opération et les attentats de Paris. Le Premier ministre belge Charles Michel a tenu jeudi soir une réunion de crise. "Le gouvernement est déterminé à combattre ceux qui veulent semer la terreur. La peur doit changer de camp", a-t-il affirmé. Le niveau d'alerte a été relevé à 3, sur une échelle maximum de 4, pour l'ensemble du Royaume. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, est arrivé jeudi soir à Paris, venu "partager un +big hug+ (forte étreinte) à Paris et exprimer l'affection (des Etats-Unis) à la France". Son déplacement est destiné à renouer l'amitié franco-américaine, après l'absence remarquée de responsables américains de haut niveau à la manifestation monstre de Paris à laquelle ont pris part dimanche les dirigeants d'une cinquantaine de pays. M. Kerry doit rencontrer vendredi le président François Hollande et prononcer un discours à la mairie de Paris. Le Secrétaire d'Etat devrait multiplier les gestes symboliques à l'intention des victimes des attentats. Après Cabu mercredi, les dessinateurs Wolinski et Tignous, la psychiatre Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris et le policier Franck Brinsolaro, garde du corps de Charb jeudi, Charlie Hebdo enterre vendredi trois autres membres de son équipe tués dans l'attaque du 7 janvier. Dans la matinée, la ville de Pontoise rendra hommage au dessinateur Stéphane Charbonnier, alias Charb, qui dirigeait le journal depuis 2009 et était originaire de cette ville du Val d'Oise. La cérémonie aura lieu à 10H00 au Hall Saint-Martin, dans la stricte intimité. Deux écrans géants seront installés à l'extérieur de la salle. L'inhumation aura lieu dans le cimetière de la ville. Le dessinateur Honoré et le correcteur Mustapha Ourrad seront inhumés dans l'après-midi au cimetière parisien du Père Lachaise, dans la stricte intimité. Jeudi soir, une cérémonie d'hommage à Mustapha Ourrad s'est tenue dans son village natal des Ait Larva en Kabylie. L'attentat contre l'hebdomadaire a fait douze morts le 7 janvier. - Vers les 2 millions d'exemplaires vendus - La parution mercredi de l'édition des "survivants" de Charlie Hebdo, caricaturant de nouveau Mahomet en Une, continue de provoquer l'indignation dans le monde musulman. En Afrique, après le Sénégal, le Niger a interdit jeudi la distribution de l'hebdomadaire satirique. Le pape François, en voyage aux Philippines, s'est immiscé dans le débat sur la liberté d'expression, en estimant que ce "droit fondamental" n'autorise pas à "insulter la foi d'autrui". Pendant que l'enquête en France cherche à découvrir d'éventuels complices des trois jihadistes auteurs des attentats à Paris, la justice espagnole aussi a ouvert une enquête préliminaire pour "collaboration avec une organisation terroriste". Elle soupçonne Amédy Coulibaly, meurtrier d'une policière municipale à Montrouge le 8 janvier et de quatre juifs dans l'attaque d'un supermarché casher de Paris le 9 janvier, d'avoir séjourné en Espagne avec sa compagne Hayat Boumeddiene et une "troisième personne qui pourrait avoir aidé cette dernière à se rendre en Syrie", selon une source judiciaire. Le dernier numéro de Charlie Hebdo s'est à nouveau arraché jeudi en France et les kiosques devraient à nouveau être assaillis vendredi matin où l'on devrait atteindre les 2 millions d'exemplaires vendus depuis sa parution mercredi matin.

