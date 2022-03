Paris (AFP). Charlie: 12 interpellations près de Paris, Kerry vient faire oublier le couac américain

Douze personnes ont été interpellées dans l'enquête sur les récents attentats à Paris, où John Kerry a entamé vendredi une visite destinée à faire oublier l'absence de responsable américain de haut niveau à la marche de dimanche. Ces neuf hommes et trois femmes arrêtés dans la nuit en région parisienne vont être interrogées sur le "possible soutien logistique" qu'elles sont susceptibles d'avoir apporté aux tueurs, notamment des armes et des véhicules, a-t-on précisé, confirmant des informations d'iTÉLÉ. Des perquisitions sont en cours à Montrouge, où Amédy Coulibaly a tué une policière municipale la semaine dernière, à Grigny et Fleury-Mérogis (Essonne) ou encore à Epinay-sur-Seine (Seine-Saint-Denis), selon des sources policières. "Il y a eu une intervention de la BRI ce matin à Epinay-sur-Seine avec au moins une interpellation, en rapport avec l'enquête sur la prise d'otage de Vincennes", au cours de laquelle Amédy Coulibaly a abattu quatre juifs dans un supermarché casher vendredi dernier, a déclaré une source proche du dossier Les enquêteurs ont effectué ces derniers jours de nombreuses filatures de personnes repérées à partir d'éléments ADN et d'écoutes téléphoniques réalisées dans l'entourage des frères Chérif et Saïf Kouachi, et d'Amédy Coulibaly, qui ont tué 17 personnes en trois jours. Ces arrestations sont survenues peu après une opération antiterroriste dans plusieurs villes de Belgique qui s'est soldée jeudi par la mort de deux jihadistes présumés, revenant de Syrie et planifiant des attentats imminents. Selon les autorités belges, "aucun lien n'a été établi à ce stade" entre cette opération et les attentats de Paris. "Le gouvernement est déterminé à combattre ceux qui veulent semer la terreur. La peur doit changer de camp", a déclaré jeudi soir le Premier ministre belge Charles Michel après une réunion de crise. Le niveau d'alerte a été relevé à 3, sur une échelle maximum de 4, pour l'ensemble du Royaume. La justice espagnole aussi a ouvert une enquête préliminaire pour "collaboration avec une organisation terroriste". Elle soupçonne Amédy Coulibaly d'avoir séjourné en Espagne avec sa compagne Hayat Boumeddiene et une "troisième personne qui pourrait avoir aidé cette dernière à se rendre en Syrie", selon une source judiciaire. Par ailleurs, en Allemagne, la police a procédé à une dizaine de perquisitions au sein de la "mouvance islamiste" vendredi matin à Berlin. Elle a arrêté un "ressortissant turc de 41 ans", mais a précisé n'avoir pas d'indice permettant d'affirmer que les personnes visées préparaient "des attentats en Allemagne". - Charb enterré, vers les 2 millions d'exemplaires vendus - C'est dans ce contexte que le secrétaire d'Etat américain, John Kerry, est arrivé jeudi soir à Paris, venu "partager un +big hug+ (forte étreinte) à Paris et exprimer l'affection (des Etats-Unis) à la France". Son déplacement est destiné à renouer l'amitié franco-américaine, après l'absence remarquée de responsables américains de haut niveau à la manifestation monstre de Paris à laquelle ont pris part dimanche les dirigeants d'une cinquantaine de pays. John Kerry a expliqué vendredi matin qu'il venait de Sofia et d'Inde. "C'est pourquoi je n'ai pas pu venir" à la marche de dimanche, a-t-il dit avant de s'entretenir avec son homologue Laurent Fabius. Le responsable américain devait ensuite rencontrer à l'Elysée le président François Hollande et prononcer un discours à la mairie de Paris. Le secrétaire d'Etat va déposer des gerbes de fleurs devant les locaux de Charlie Hebdo et devant le supermarché casher de la porte de Vincennes, a indiqué un responsable américain sous anonymat. Après Cabu mercredi, les dessinateurs Wolinski et Tignous, la psychiatre Elsa Cayat, l'économiste Bernard Maris et le policier Franck Brinsolaro, garde du corps de Charb jeudi, Charlie Hebdo enterre vendredi trois autres membres de son équipe tués dans l'attaque du 7 janvier, qui a fait douze morts. Dans la matinée, Pontoise rendra hommage au dessinateur Stéphane Charbonnier, alias Charb, qui dirigeait le journal depuis 2009 et était originaire de cette ville du Val d'Oise.

