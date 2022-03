Manille (AFP). Le pape François: pas de droit à insulter la foi d'autrui

Le pape Francois a estimé jeudi que la liberté d'expression était un "droit fondamental" mais qui n'autorisait pas à 'insulter la foi d'autrui". "On ne peut provoquer, on ne peut insulter la foi des autres, on ne peut la tourner en dérision", a-t-il dit lors d'une conférence de presse dans l'avion qui le conduisait de Colombo à Manille, comme on l'interrogeait sur les caricatures de l'hebdomadaire satirique français Charlie Hebdo. La liberté d'expression doit "s'exercer sans offenser" a-t-il dit, tout en soulignant que s'exprimer était un "droit fondamental".

