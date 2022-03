Washington (AFP). Etats-Unis: croissance modeste ou modérée de l'économie

L'économie des Etats-Unis a connu une croissance "modeste" ou "modérée" à la fin de 2014, l'effet de la baisse des prix de l'énergie affectant l'expansion de la région pétrolière de Dallas, selon le Livre beige de la Fed publié mercredi. Les créations d'emplois ont continué de progresser de façon modérée, selon ce rapport de la Réserve fédérale, qui note qu'une hausse significative des rémunérations est "largement limitée" aux postes de travailleurs spécialisés. Ce rapport de conjoncture, réalisé à partir d'informations anecdotiques recueillies sur le terrain, couvre une période de six semaines avant le 5 janvier. Il est publié deux semaines avant la prochaine réunion du Comité de politique monétaire de la Réserve fédérale (FOMC) les 27 et 28 janvier prochains. La plupart des régions ont enregistré un rythme de croissance "modeste" ou "modéré", dit la Fed qui renoue avec ces qualificatifs qu'elle avait abandonnés lors de son précédent rapport. Elle signale "par contraste" que la croissance est plus faible dans les régions de Kansas City et surtout de Dallas "où plusieurs contacts ont exprimé des craintes quant à l'impact de la baisse des prix du pétrole sur l'activité régionale".

