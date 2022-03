Sanaa (AFP). Al-Qaïda au Yémen revendique l'attaque contre Charlie Hebdo

Al-Qaïda au Yémen a revendiqué mercredi l'attaque qui a décimé le 7 janvier la rédaction de Charlie Hebdo, affirmant avoir agi sur ordre de son chef Ayman al-Zawahiri pour "venger" Mahomet caricaturé par le journal satirique français. "Des héros ont été recrutés et ils ont agi, ils ont promis et sont passés à l'acte à la grande satisfaction des musulmans", a déclaré Nasser Ben Ali al-Anassi, un responsable d'Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa) dans une vidéo de plus de 11 minutes diffusée sur un site islamiste. Il faisait référence aux frères Kouachi, dont l'un s'est réclamé d'Aqpa peu après la tuerie ayant fait 12 morts à Paris. Aqpa, née de la fusion des branches saoudienne et yéménite d'Al-Qaïda, est considérée par Washington comme le bras le plus dangereux du réseau extrémiste. Très active au Yémen, Aqpa s'est également distinguée par des attentats ou projets d'attentats à l'étranger comme la tentative de faire sauter en vol un avion de ligne américain à Noël 2009. "L'opération (à Paris) a été menée sur ordre de notre émir général Ayman al-Zawahiri et conformément à la volonté posthume d'Oussama ben Laden", l'ancien chef d'Al-Qaïda tué par les Américains en 2011, a précisé al-Anassi. Ce dernier a également rendu hommage à Amédy Coulibali, l'auteur de l'attaque menée vendredi contre un supermarché casher de Paris ayant provoqué la mort de quatre juifs. "Ca a été par la grâce de Dieu que l'opération (contre Charlie Hebdo) a coïncidé avec" la sienne, a-t-il indiqué. Amédy Coulibali s'est revendiqué du groupe de l'Etat islamique (EI), organisation rivale d'Al-Qaïda, et a affirmé avoir coordonné son action avec les frères Kouachi. Intervenue une semaine après l'attaque contre Charlie Hebdo, la revendication d'Aqpa a coïncidé avec la publication à plusieurs millions d'exemplaires du premier numéro post-attaque du journal satirique. La Une de ce numéro représente une nouvelle caricature de Mahomet avec le titre "Tout est pardonné". - La blogosphère jihadiste jubile - Dans une vidéo diffusée vendredi, un responsable religieux d'Aqpa avait menacé la France de nouvelles attaques. "Vous ne serez pas en sécurité tant que vous combattrez Allah, Son messager et les croyants", déclarait dans ce message Harith al-Nadhari. L'attaque contre Charlie Hebdo, très largement condamnée par les dirigeants du monde arabe, a trouvé un écho favorable auprès d'autres branches d'Al-Qaïda et dans la blogosphère jihadiste. Ainsi, Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi) a averti lundi la France qu'elle s'exposerait à de nouvelles attaques si elle persistait dans sa politique "hostile à l'islam". "Tant que ses soldats occupent des pays comme le Mali et le Centrafrique et bombardent nos peuples en Syrie et en Irak, et tant que sa presse stupide continue à porter atteinte à notre prophète, la France s'exposera au pire", a poursuivi Aqmi, en saluant "les trois cavaliers de l'islam héros de la bataille de Paris", en référence aux auteurs des attentats. L'EI a posté mercredi une vidéo montrant des jihadistes s'exprimant en français et saluant l'attaque contre Charlie Hebdo en réitérant les appels à d'autres attentats contre la France. Le chef du groupe islamiste Boko Haram, qui sème la terreur au Nigeria et au Cameroun, Abubakar Shekau, a été montré sur une vidéo se félicitant d'un ton jubilatoire de l'attaque contre Charlie Hebdo. Le jihadiste algérien Mokhtar Belmokhtar a qualifié la tuerie à l'hebdomadaire d'"action héroïque rare". - Le Yémen 'victime' aussi -

