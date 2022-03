Bruxelles (AFP). On n'empêchera pas un nouvel attentat, selon le coordinateur antiterrorisme de l'UE

Le coordinateur européen pour la lutte contre le terrorisme, Gilles de Kerchove, a mis en garde mardi contre le risque de nouveaux attentats et les dangers de la radicalisation dans les prisons, dans un entretien à l'AFP. "On n'empêchera pas un nouvel attentat () Mais on peut essayer d'empêcher le plus possible que cela se produise, sans entrer dans une société totalitaire", a-t-il déclaré, affirmant également que "les prisons sont un incubateur de radicalisation massive".

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire