Paris (AFP). Hollande préside l'hommage aux trois policiers tués dans les attentats

La cérémonie d'hommage solennel aux trois policiers tués dans les attentats de la semaine dernière, présidée par François Hollande, a débuté mardi matin à la Préfecture de police de Paris. Le chef de l'Etat, accompagné du Premier ministre Manuel Valls et du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve, visiblement émus, sont arrivés à 11 heures dans la cour de la Préfecture de police et ont échangé quelques mots avec les familles des victimes. De nombreuses personnalités sont présentes, notamment les ministres de la Défense et des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian et Laurent Fabius, et des personnalités de gauche (la maire de Paris Anne Hidalgo, le président de la région Ile-de-France Jean-Paul Huchon, le président de l'Assemblée nationale Claude Bartolone) ou de droite (l'ancien Premier ministre François Fillon, l'ancien ministre de l'Intérieur François Baroin, la numéro 2 de l'UMP Nathalie Kosciukso-Morizet). Cette cérémonie est par ailleurs retransmise sur un écran géant disposé sur une place non loin de la Préfecture de police. Ahmed Merabet, Franck Brinsolaro et Clarissa Jean-Philippe ont été tués la semaine dernière par les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo et de la prise d'otages de la porte de Vincennes. Ils ont été faits à titre posthume chevaliers de la Légion d'honneur par le chef de l'Etat. Un hommage national à l'ensemble des victimes des attentats sera rendu la semaine prochaine dans la cour d'honneur des Invalides, a-t-on appris mardi de source gouvernementale. Au même moment, en Israël, débutaient les funérailles des quatre citoyens juifs tués vendredi dans la prise d'otage de l'Hyper Casher. La France y est représentée par la ministre de l'Ecologie Ségolène Royal.

