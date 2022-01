Le sambo avait rendez-vous à Caen

Discipline créée dans les années 1930 en URSS, le sambo est un art martial et un sport de combat se divisant en trois formes de pratique : le sambo sportif (combat au sol), le sambo de combat (pieds et poings autorisés) et le sambo de défense. Les deux premiers étaient représentés à Caen par plus de 80 combattants. Représentés en masse, les clubs de Paris, Dunkerque et Créteil se sont taillés la part du lion en glanant quasiment toutes les récompenses. Ludovic Sandler ainsi que les soeurs jumelles Coralie Lebredonchel, championne de France espoirs, et Solène Lebredonchel, vice-championne d'Europe espoirs en mai dernier, ont toutefois ramené trois médailles d'or pour le Caen Étudiants Club, organisateur de l'évènement.



