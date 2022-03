Condor Vitesse : décision de la cour d'appel repoussée au 2 février

Un nouveau délai judiciaire en perspective dans l'affaire du Condor Vitesse, ce ferry qui était entré en collision en mars 2011 avec un caseyeur granvillais, entre Saint-Malo et Jersey, au large des Minquiers. L'un des deux pêcheurs à bord n'avait pas survécu.

En 2013, le commandant du ferry et son second avaient été condamnés respectivement à 18 et 12 mois de prison avec sursis, assortis de cinq ans d'interdiction d'exercer pour le premier. Le parquet, qui avait requis de la prison ferme, avait fait appel pour manque de reconnaissance de faute.

Difficultés de fonctionnement

La cour d'appel de Caen devait rendre ce lundi 12 janvier son délibéré sur cet appel, mais elle renvoie sa décision au 2 février, pour des difficultés de "fonctionnement" et non en raison d'une indécision de la cour.

Lors de l'audience devant la cour d'appel, le 13 octobre 2014, le parquet général avait requis une "aggravation des peines" prononcées en première instance.

"On est déçus. On en voit pas le bout. On a fait le déplacement pour rien", a déclaré après l'audience la veuve du pêcheur décédé, venue avec trois de ses filles et le propriétaire du bateau de pêche, tous parties civiles dans cette affaire.

