Paris (AFP). Après trois jours sanglants, la France se prépare à une manifestation inouïe

La France se prépare à une "manifestation inouïe" dimanche à Paris où le monde s'est donné rendez-vous après un cauchemar de trois jours qui a vu 17 personnes périr sous les coups de trois jihadistes eux-mêmes tués, avec 12 morts à Charlie Hebdo et 4 dans une épicerie juive. Seront-ils un million ou plus à rendre hommage aux victimes du terrorisme et afficher l'unité en marchant derrière François Hollande et de très nombreux dirigeants étrangers, dont l'Union européenne en force ? Les rassemblements imposants en province samedi laissent prévoir des chiffres records dans la capitale, à même de faire du 11 janvier un jour historique: au moins 100.000 personnes à Toulouse, 30.000 à Pau, soit plus d'un habitant sur trois Des défilés, certes plus modestes, ont eu lieu aussi loin que Bangui ou Johannesbourg. Les slogans d'hommage à ces victimes - "je suis Charlie" - continuaient à fleurir partout jusqu'en Inde. En revanche au sud de l'Afghanistan, quelques centaines de personnes ont "glorifié" vendredi soir les auteurs des attentats. "Tout le monde doit venir" dimanche, s'est exclamé Manuel Valls en présentant ses v?ux dans son fief d'Evry (Essonne). "Ce sera une manifestation inouïe" La polémique née de l'invitation ou non de Marine Le Pen s'est soldée par l'appel de la présidente du Front National à manifester en province et non à Paris, elle-même allant à Beaucaire (Gard), une mairie d'extrême-droite. La liste des personnalités se joignant au cortège parisien n'a cessé de s'étoffer au fil de la journée: tous les grands Européens, de l'Allemande Angela Merkel au Britannique David Cameron, en passant le président de la commission Jean-Claude Juncker, des Africains comme le Malien Ibrahim Boubacar Keïta. Pour représenter les Etats-Unis, Eric Holder, ministre de la Justice, qui devait également participer dans la matinée à une réunion sur le terrorisme place Beauvau, avec 11 ministres de l'Intérieur européens. Avant le début de la marche prévue à 15h00, le chef de l'Etat accueillera à l'Elysée ces dirigeants internationaux. - Un coup de tonnerre - C'est donc le monde entier qui devait défiler - sous très haute surveillance - avec les grandes organisations religieuses, politiques et syndicales françaises, entre les places de la République et celle de la Nation, dans l'est parisien. Cette affluence reflète le séisme suscité par l'attaque mercredi contre le journal satirique Charlie Hebdo avec l'assassinat de cinq de ses plus fameux dessinateurs, dont Cabu et Wolinski, et le directeur de l'hebdomadaire Charb. Un coup de tonnerre suivi d'une traque de trois jours, du meurtre d'une policière à Montrouge (Hauts-de-Seine) puis d'une prise d'otages meurtrière dans une supérette casher Porte de Vincennes à Paris. Le Crif a appelé à rendre un hommage samedi soir aux victimes de cette fusillade, recueillement auquel participera le maire de Paris, Anne Hidalgo. Le bilan de 20 morts par actes de terrorisme est sans précédent depuis au moins un demi-siècle en France. Il comprend les trois assaillants, les frères Chérif et Saïd Kouachi, nés à Paris de parents algériens, se réclamant d'Al-Qaïda au Yémen, et un acolyte, Amedy Coulibaly, né en France de parents maliens, se réclamant du groupe Etat islamique. La compagne de ce dernier, Boumeddiene, toujours en fuite, est devenue la femme la plus recherchée de France. Ces tueurs "sont des gamins de France" qui ont été "fanatisés ici", constate amèrement Libération. "Justice est faite" assure Le Figaro, pour qui, comme l'a dit François Hollande vendredi, "ce dénouement ne marque pas () la fin de la guerre engagée contre notre pays par des fanatiques". Vendredi soir, un responsable religieux d' Al-Qaïda dans la péninsule arabique (Aqpa), dont se sont réclamés les assassins de Charlie Hebdo, a d'ailleurs menacé la France de nouvelles attaques. Au contraire, le mouvement islamiste palestinien Hamas a condamné samedi l'attentat contre Charlie Hebdo, assurant que "la différence d'opinions et de pensées ne saurait justifier le meurtre". - 'Moyens de sécurité massifs' - Omniprésent et hypermobilisé depuis mercredi, le président Hollande a rendu visite à des policiers hospitalisés après l'assaut de la Porte de Vincennes. Tôt le matin, il avait dirigé une nouvelle réunion interministérielle de crise.

