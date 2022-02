1, 2, 3... Courez !

Ce Montivillon de 54 ans a réalisé un nouveau record du monde en 2013, celui de traverser l’Australie en reliant Sydney à Perth. Patrick Malandain a parcouru pas moins de 3 861 km en 38 jours sur ses deux jambes. Un pari fou pour ce passionné pour qui la course à pied est bien plus qu’un passe temps. Le technico commercial concède même avoir eu deux vies de coureur. «La première à 30 ans lorsque je courrais 10 ou 15 km. La seconde, vers l’âge de 40 ans lorsque j’ai découvert le marathon».



Un coureur hors pair



En 2005, le joggeur découvre la course ultra (course à pied sur une distance supérieure au marathon). Une expérience concluante qui l’exhorte à voir plus loin. «En 2007, je décide de partir du Havre pour rejoindre Agen.» 773 km et 13 jours plus tard, Patrick arrive sur son lieu de villégiature.

Après plusieurs transcontinentales concluantes, l’idée germe petit à petit dans son esprit de relier Sydney à Perth en courant.



En octobre 2013, après avoir réuni un couple d’amis, son épouse et un grand nombre de partenaires, Patrick Malandain s’envole à l’autre bout du monde avec pour seul objectif de détrôner l’Allemand Achim Heukemes et ses 43 jours, 13 heures et huit minutes. «Il m’était inconcevable de ne pas aller au bout et de décevoir», confie celui qui, après 38 jours, 12 heures et 58 minutes est parvenu à relier les deux villes, parcourant pas moins de 100 km par jour.

Et malgré son exploit, Patrick Malandain ne se revendique pas coureur. «Je suis plutôt quelqu’un qui avance avec ses jambes», s’amuse-t-il. La plus belle des expériences, il la relate dans un livre paru récemment et au titre évocateur : 1,2,3... Australie !

Pratique. www.patrickmalandain-ultrarun.com