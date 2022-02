Hong Kong (AFP). Standard Chartered supprime 4.000 postes et arrête le courtage d'actions

Les mesures d'économie engagées par Standard Chartered vont entraîner la suppression de 4.000 postes, a indiqué jeudi la banque britannique qui a en outre décidé d'arrêter le courtage d'actions pour les investisseurs institutionnels. Standard Chartered, qui concentre son activité en Asie et dans les pays émergents, a supprimé 2.000 postes depuis le mois d'octobre et prévoit la disparition de 2.000 postes supplémentaires en 2015, en majorité des départs non remplacés. Sur ce total, 200 postes ont été identifiés dans les activités déficitaires de courtage d'actions pour les investisseurs professionnels auxquelles le groupe a décidé de mettre fin.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire