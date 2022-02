Chilecito (Argentine) (AFP). Dakar-2015: les Mini encore, du mieux chez Peugeot dans la 3e étape

Troisième victoire d'étape pour Mini, mais du mieux pour Peugeot et notamment son "matador" espagnol: le paysage s'éclaircit chez les favoris après la 3e étape du rallye Dakar, alors que les amateurs souffrent, avec 34 autos non partantes après l'étape marathon de lundi. Orlando Terranova dimanche, Nasser Al-Attiyah lundi, Terranova de nouveau mardi à Chilecito: les Mini dominent ce début de course. Mais le métronome sud-africain Giniel de Villiers (Toyota), premier vainqueur d'un Dakar sud-américain, en 2009, est déjà en embuscade, à la 2e place au général, entre le pilote Qatari et "Orli" l'Argentin. 2e du jour, il n'a pas quitté le podium depuis le départ. Cette troisième étape, longue de 542 km, dont 284 km de spéciale chronométrée, a aussi vu l'éclosion d'un bizuth du Dakar, le Saoudien Alrahji Yazeed, lui aussi sur Toyota. 3e du jour, il pointe désormais en 5e position au général, juste derrière un monstre, l'ancien champion du monde des rallyes Carlos Sainz, désormais chez Peugeot. Si le début de course a été moyen pour ne pas dire médiocre pour la marque au Lion, le "Matador" est celui qui semble maîtriser le mieux son nouveau buggy. 4e place du jour pour le vainqueur du Dakar 2010, désormais à moins de 20 minutes d'Al-Attiyah au général. Du mieux aussi pour Stéphane Peterhansel, au lendemain de sa rencontre inattendue avec un arbre: 7e de l'étape, il pointe cependant à 1 h 12 min déjà au général, la faute à ce temps perdu à réparer une biellette de direction lundi. Quant à Cyril Despres l'ancien motard, 14e du jour, l'apprentissage continue, et il entre dans le top 20 au général, mais à plus d'une heure et demie déjà. - Batteries à plat pour Acciona - Côté moto, honneur à un "bleu" du Dakar, l'Autrichien Matthias Walkner, qui signe sa première victoire sur le rallye. Le champion du monde de MX1 et MX3 s'est imposé devant le tenant du titre, son partenaire espagnol Marc Coma de chez KTM, et le Catalan Joan Barreda (Honda). Au général, le leader de l'armada nippone mène toujours la danse, devant son coéquipier portugais Paulo Gonçalves et le jeune Autrichien. Coma est lui quatrième, à 10 minutes et 50 secondes. Quant à l'Espagnole Laia Sanz, 16e lundi de l'étape la plus longue de ce rallye 2015, elle a fini 17e mardi, une position qui lui permet de conforter sa 16e place au général, la même que son classement final lors du Dakar-2014. Derrière les favoris, beaucoup des amateurs du Dakar ne verront pas Chilecito mardi, incapables de se sortir du piège de sable concocté par David Castera, le directeur sportif, sur la fin des 518 km de spéciales entre Villa Carlos Paz et San Juan lundi. 34 véhicules ont en effet été mis hors course mardi, faute d'avoir pu prendre le départ à San Juan avant les 12h03 fatidiques: parmi eux, le 4x4 rose de Catherine Houlès et Sandrine Ridet, seul équipage 100% féminin de l'épreuve, et le buggy Acciona d'Albert Bosch. Au volant du seul véhicule tout électrique à avoir jamais participé au rallye, le Catalan part avec un bilan d'une étape, terminée à la 135e place. Pour le vétéran japonais Sugawara Yoshimasa, 73 ans, la course continue par contre: et il compte bien boucler son 33e Dakar !

