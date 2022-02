Lausanne (AFP). JO d'hiver 2022: Pékin et Almaty ont déposé leur dossier de candidature

Les villes de Pékin et d'Almaty (Kazakhstan) ont remis mardi au siège du Comité international olympique (CIO), à Lausanne, leur dossier respectif de candidature à l'organisation des jeux Olympiques d'hiver 2022, a constaté un journaliste de l'AFP. La délégation chinoise composée d'une vingtaine de personnes et conduite par Liu Peng, président du Comité national olympique chinois et Wang Anshun, président du Comité de candidature de Pékin-2022 et maire de Pékin, a été la première à remettre son dossier à 11h00 (10h00 GMT) à Christophe Dubi, directeur des sports du CIO. Puis, comme prévu, en début d'après-midi, la délégation kazakhe comprenant cinq personnes et conduite par Zauresh Amanzhilova, maire adjointe d'Almaty et Timur Dossymbetov, secrétaire général du Comité national olympique du Kazakhstan, a à son tour déposé son dossier. Chacune des deux délégations a eu droit à une réunion d'une trentaine de minutes dans la salle Coubertin avec des membres de la direction du CIO. "Nous avons remis un dossier de candidature qui incarne les recommandations du CIO et celles du président (Thomas) Bach inclues dans l'Agenda 2020", a déclaré devant la presse M. Wang. "Nous allons suivre les recommandations de l'Agenda 2020, a renchéri M. Liu pour qui la candidature chinoise réalisera "un travail encore meilleur en suivant ces recommandations". Pékin, considéré comme favori, et Almaty sont les derniers candidats en lice après le retrait de Stockholm, Cracovie (Pologne), Lviv (Ukraine) et Oslo. Les JO-2022 seront les troisièmes jeux Olympiques d'affilée organisés en Asie, après les Jeux d'hiver de Pyeongchang (Corée du Sud) en 2018 et ceux d'été à Tokyo en 2020. Le CIO désignera l'organisateur des Jeux d'hiver 2022 le 31 juillet prochain à Kuala Lumpur. Avant cela, la commission d'évaluation du CIO se rendra à Almaty du 14 au 18 février, puis à Pékin du 24 au 28 mars. Les deux villes candidates présenteront ensuite dans le détail leur projet lors du briefing des membres du CIO, en juin à Lausanne, avant une nouvelle présentation à la veille du vote à Kuala Lumpur.

