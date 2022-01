Kuala Lumpur (AFP). JO d'hiver 2022: dernière chance de convaincre pour Pékin et Almaty

Pékin, forte de sa puissance économique et présentée comme favorite, et Almaty, ex-capitale du Kazakhstan, qui promet des Jeux à dimension plus humaine, ont eu une dernière chance vendredi matin de convaincre les membres du CIO avant le vote à Kuala Lumpur pour l'attribution des JO d'hiver 2022. La capitale chinoise a l'occasion d'entrer dans l'Histoire de l'olympisme: si elle était choisie, elle deviendrait la première cité à accueillir à la fois des Jeux d'été (2008) et d'hiver. Les 85 membres votants du Comité olympique ont eu droit vendredi matin à une ultime présentation d'une quarantaine de minutes de chacun des deux projets. "Nous offrons l'opportunité de montrer que des petites nations en développement peuvent organiser avec succès des jeux Olympiques", a déclaré le Premier ministre du Kazakhstan Karim Massimov. Denis Ten, médaillé de bronze en patinage artistique à Sotchi en 2014, s'est ensuite lui aussi adressé aux membres du CIO. L'imposante délégation chinoise, composée de 11 personnes, dont l'ex-basketteur de la NBA Yao Ming, a ensuite fait la promotion de son projet. Dans un message vidéo, le président chinois Xi Jinpig, a assuré du "fort soutien" du gouvernement chinois et a promis des Jeux "fantastiques" Les JO "encourageront les échanges et la compréhension mutuelle entre les Chinois et les autres civilisations du monde", a déclaré le président pour qui les Jeux "encourageront plus de 1,3 milliard de Chinois à pratiquer les sports d'hiver". La capitale chinoise, qui peut s'appuyer sur le succès des JO d'été 2008, veut profiter des Jeux pour promouvoir un secteur des sports d'hiver encore balbutiant, en développant les stations de ski de Yanqing et Zhangjiakou, à 200 km au nord. Almaty de son côté met en avant un projet plus compact, où toutes les épreuves se dérouleront dans un rayon de 40 km maximum. Le vote des membres du CIO est prévu pour 16h35 locales (8h35 GMT) et la proclamation du résultat entre 17h30 et 18h00 (entre 9h30 et 10h00 GMT). Le CIO devra aussi choisir entre Lausanne (Suisse) et Brasov (Roumanie), la ville hôte des jeux Olympiques d'hiver de la Jeunesse 2020.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire