Hockey : Objectif finale de la Coupe de France pour les Dragons

Les Dragons ont donc la possibilité de se qualifier pour une deuxième finale cette saison après celle perdue en Coupe de la Ligue à Méribel contre les Brûleurs de Loups de Grenoble (3-2) en fin d’année dernière.

Il s’agira là de la deuxième confrontation entre les deux équipes cette saison (Briançon l’avait emporté 3-1 lors de la 5e journée de Ligue Magnus début octobre).

En effet, les champions de France en titre commençaient à voir le bout du tunnel lors de cette première rencontre après avoir réalisé un début de saison calamiteux surement dû à leur participation dans les phases de poules de la Champions Hockey League arrivant très tôt dans la saison.

Depuis, les Diables Rouges ont retrouvé des couleurs et occupent aujourd’hui la 6e place au classement à seulement trois points des Rouennais, 2e, et avec un match de plus à disputer.

Un gros choc en perspective sur les bords de Seine toujours sans le capitaine Marc-André Thinel blessé à l’épaule et le jeune Rouennais Johan Saint-André, victime d’une commotion cérébrale lors du dernier match.

Dans l’autre demi-finale, les Gothiques d’Amiens se rendront chez les Rapaces de Gap.