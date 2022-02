Haute et Basse-Normandie : des voeux (presque) communs !

Une bonne idée à un an jour pour jour de la réunification. C'était sans compter sur le fait que ces voeux aient été adressés aux seuls médias haut-normands ! Pour preuve, la rédaction de Tendance Ouest à Rouen a bien reçu le communiqué de presse mais pas les rédactions de Caen, Saint-Lô, Cherbourg ou encore Alençon ...

Le tir a été heureusement rectifié ce vendredi 2 janvier, à 12h15.

Découvrez l'intégralité des voeux de Laurent Beauvais, Président de la Basse-Normandie, et de Nicolas Mayer-Rossignol, Président de la Haute-Normandie :

"2015 sera une année d'actions, une année utile pour poursuivre nos efforts, toujours dans le dialogue et la concertation » ont co-écrit Laurent Beauvais et Nicolas Mayer-Rossignol. Des vœux qui n'ont été adressés a priori qu'aux médias haut-normands... Le tir devrait être rectifié dans la journée.

Alors qu’une nouvelle année s’annonce, nous tenons à adresser ensemble à tous les Normands nos vœux les plus chaleureux de santé, de bonheur et de réussite.

Au 1er janvier 2016, la Normandie ne fera plus qu’une. C’est un moment historique pour notre Région, en même temps qu’une grande opportunité. Sans attendre, nous sommes d’ores et déjà à l’œuvre pour préparer, avec chacune et chacun d’entre vous, ce vaste chantier. La Normandie que nous appelons de nos vœux est une Normandie de progrès, de développement et d’épanouissement pour tous, de proximités, de solidarités. Une Région pionnière pour la transition écologique et énergétique. Une terre où l’Education, la Recherche et l’Innovation, la Culture, sont sans cesse encouragées et valorisées. C’est un projet gagnant-gagnant, car chaque territoire devra y avoir toute sa place. Nous y serons particulièrement attentifs.

2015 sera une année d’actions, une année utile pour poursuivre nos efforts, toujours dans le dialogue et la concertation. Parce que nous sommes convaincus que l’union fait la force, nous invitons tous les Normands à se rassembler pour construire ensemble la Normandie de demain. En 2015, comme cette année, vous pourrez compter sur notre engagement au service de notre belle Région."