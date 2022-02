Kanye West dévoile un inédit avec Paul McCartney

Livraison surprise de Kanye West qui dévoile une ballade dédiée à sa fille North qu'il a eu avec Kim Kardashian.

Un titre étonnant pour lequel Kanye West abandonne le rap pour le chant et... la violence pour la douceur.

Seconde surprise, la colaboration avec l'ancien Beatles et grand mélodiste Paul McCartney qui joue de l'orgue électronique sur ce titre "Only One". La rumeur dit qu'ils auraient enregistré l'été dernier plusieurs titres ensemble.

Aucune date n'est pour l'instant donné pour la sortie en 2015 du nouvel album de Kanye West. Un opus très attendu !