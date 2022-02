Paris (AFP). Le SMS en perte de vitesse pour les voeux, au profit des vidéos et applications mobiles

Le traditionnel SMS de bonne année a pour la première fois perdu du terrain, au profit des MMS, agrémentés de photos et vidéos, et autres messageries instantanées, mais aussi des réseaux sociaux comme Twitter, avec près de 512.000 Tweets depuis minuit. A peine le décompte terminé, et la nouvelle année commencée, les téléphones portables s'allument, pour les désormais rituels envois de textos groupés de "bonne année!", ou de voeux plus personnalisés. Durant le réveillon, plusieurs centaines de millions de messages ont été échangés. Aucun chiffre global n'a été fourni par le secrétariat d'Etat au Numérique, mais les trois grands opérateurs, Orange, SFR et Bouygues, qui avaient noté l'an passé une stagnation du nombre de SMS envoyés pendant la nuit, ont, pour la première fois cette année, enregistré une baisse. Ainsi, 103.517.280 SMS ont été envoyés entre 21H00 et 02H00 depuis le réseau d'Orange, une chute de 14% par rapport à 2013/2014. Sur le même créneau, ce sont 49 millions de SMS qui sont partis de téléphones Bouygues, en diminution de 20%. Et SFR fait état d'une baisse d'environ 10% par rapport à l'an passé, sans donner de précision, mais souligne que le pic à minuit a atteint 27.600 SMS par seconde, le même volume qu'en 2014. Chez Orange, ce pic a été atteint à 00H02, avec 28.170 SMS déposés par seconde. Et l'opérateur précise que sur l'ensemble de l'année 2014, 65 milliards de SMS ont été envoyés, soit une baisse de 1,6% par rapport à 2013. Free, opérateur arrivé sur le marché mobile en janvier 2012, a toutefois enregistré 57 millions de SMS envoyés entre 21H00 et 02H00, en hausse par rapport aux 48,4 millions enregistrés en 2014. - Le MMS, gagnant du réveillon - Mais cette baisse du nombre de SMS ne signifie pas que les Français n'échangent plus de voeux par téléphone. Désormais largement équipés de smartphones, ils envoient plus volontiers des photos et vidéos, ou des messages sur les applications mobiles. Les MMS, qui sont des SMS améliorés qui permettent notamment d'envoyer des photos, des enregistrements audios ou des vidéos, sont les grands gagnants de cette soirée de réveillon: +20 à 25% chez SFR, qui fournira un bilan plus détaillé vendredi, +17% chez Bouygues entre 21H00 et 02H00, avec 2,8 millions de MMS transmis, et même +20% sur le créneau minuit-04H00, avec 2,1 millions de MMS. Bouygues indique également que les messages envoyés via les applications de messagerie, comme WhatsApp ou iMessage, qui permettent d'envoyer gratuitement des messages, a augmenté pour cette nouvelle année, sans toutefois être en mesure de fournir de donnée plus précise. Et le réseau social Twitter, qui permet de présenter ses voeux à l'ensemble de ses abonnés en un seul message de 140 caractères, n'est pas en reste. Entre minuit et 11h45, 511.790 Tweets avec les mots "bonne année" ont été postés, avec un pic de 3.333 Tweets par minute à 00H29. Jeudi matin, les Tweets les plus fréquents étaient "bonne année", "bonne année 2015", "bonne année à tous", "bonne année à toi et ta famille", "bonne année et bonne santé". L'an passé, près de 360 millions de SMS et MMS avaient été échangés entre 21H00 et 02H00 dans la nuit du Nouvel An pour adresser des voeux virtuels.

