Une nouvelle zone commerciale à Mondeville

Une fois ceux-ci achevés, le bâtiment principal sera détruit pour être remplacé en partie par une nouvelle zone commerciale de près de 5 925 m². Elle sera complétée des immeubles d'habitation.

L'aménagement de l'ensemble du site est assuré par l'entreprise bretonne Akène, filiale du groupe Blot Immobilier. Parmi les enseignes pressenties, une salle de gymnastique pourrait venir s'y implanter.

Cette opération s'inscrit à terme dans un programme plus vaste qui s'étend sur plus de 10 hectares avec des boutiques et de nouveaux logements.

“ C'est une zone dont nous souhaitons changer le visage car ce n'est pas très reluisant pour une entrée de ville”, assure le maire Hélène Mialon-Burgat. Mais la difficulté demeure d'en avoir la maîtrise foncière ”.

Les commerces actuels auront le choix entre rejoindre le futur centre commercial Mondeville 1 ou investir les nouveaux locaux. Ce vaste projet urbain s'étalera sur une quinzaine d'années.



Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire