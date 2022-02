Moscou (AFP). L'opposant russe Navalny arrêté par la police avant d'arriver à la manifestation

L'opposant russe Alexeï Navalny a été arrêté mardi soir par la police en pleine rue alors qu'il se rendait à la manifestation de soutien organisée par ses partisans après sa condamnation pour escroquerie, selon des images retransmises par la télévision indépendante Dojd. Le charismatique blogueur au verbe nationaliste et pourfendeur de la corruption en Russie est assigné depuis février à résidence et n'avait pas le droit de se rendre à ce rassemblement, prévu mardi soir sur la place du Manège, à deux pas du Kremlin. En doudoune sombre et bonnet gris, M. Navalny descendait une grande avenue, entouré de ses partisans, quand il a été arrêté par plusieurs policiers et jeté manu militari dans un car garé à proximité de la place du Manège, autour de laquelle la présence des forces de l'ordre était impressionnante, selon les images de Dojd. "Je n'ai pas pu arriver à la place du Manège. Mais cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas le faire. Je vous appelle tous à ne pas partir. Ils ne pourront pas arrêter tout le monde", a écrit sur Twitter M. Navalny peu après son arrestation. Quelques centaines de ses partisans sont rassemblés sur place, selon une journaliste de l'AFP. Les accès à la place du Manège, tout près de la place Rouge, ont été barrés par des barrières métalliques, tandis que les sorties de métro vers le lieu de rassemblement ont été fermées.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire