Les collectivités haut-normandes folles de Twitter !

La palme d'or revient au Conseil général de Seine-Maritime, département le plus suivi de France sur Twitter avec 16 000 abonnés !

Le premier accessit revient à la Métropole Rouen Normandie, 2e communauté d'agglomération la plus suivie de France avec 3870 abonnés. A noter que la première est aussi normande, il s'agit de Caen-la-Mer !

La première place d'honneur est attribuée à Rouen, 9e ville la pus suivie de France avec 11 600 abonnés et 24e ville la plus active avec 1657 tweets. Il s'agit de la seule ville normande dans le top 50.

Bien mais peut mieux faire pour la Région Haute-Normandie, 11e région la plus suivie de France (sur 24 en comptant la Réunion et la Guyane) avec 7761 abonnés. Ca cale en revanche au point de vue de l'activité avec une 15e place et 753 tweets.

Sur un terrain plus individuel, une élue haut-normande se distingue. Il s'agit de la sénatrice Catherine Morin-Desailly, 10e sénatrice la plus active de France (sur 348) avec 4301 tweets et 28e sénatrice la pluis suivie avec 3481 abonnés.