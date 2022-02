Londres (AFP). Le virus Ebola inquiète l'Europe, nouveaux foyers en Sierra Leone

Le virus Ebola inquiète à nouveau en Europe, avec une infirmière contaminée et deux cas suspects au Royaume-Uni mardi, tandis que de nouveaux foyers sont apparus dans l'est de la Sierra Leone, longtemps épicentre de la maladie. Cette infirmière qui travaillait pour l'ONG Save the Children au centre médical britannique de Kerry Town, en Sierra Leone, a été admise mardi matin à l'hôpital Royal Free de Londres, après avoir été diagnostiquée positive lundi à Glasgow. Elle était revenue de Sierra Leone dimanche soir et avait été admise tôt lundi matin dans un hôpital de Glasgow après s'être sentie mal. A Londres, où elle a été transférée par un avion de la Royal Air Force, elle est prise en charge par le même hôpital qui avait soigné cet automne l'infirmier bénévole britannique William Pooley, lui aussi contaminé en Sierra Leone. L'infirmière est traitée dans une unité d'isolement de haut niveau, dont l'accès est réservé au personnel qualifié, dans un lit recouvert d'une tente disposant d'un système de ventilation autonome. Parallèlement, un nouveau patient, qui n'a pas été en contact avec cette infirmière, a été admis dans l'hôpital Royal Cornwall (sud-ouest de l'Angleterre) pour passer un test de dépistage d'Ebola. Peu d'informations ont été données sur cette personne, hormis qu'elle revenait d'Afrique de l'Ouest. Un deuxième cas suspect, une professionnelle de santé qui revenait elle aussi de cette région, devrait être soumis dans la journée à un test de dépistage au Aberdeen Royal Infirmary (Écosse), selon un porte-parole du gouvernement écossais. Elle n'a pas non plus été en contact avec l'infirmière contaminée. Cette année, une centaine de personnes ont été testées pour Ebola dans différents hôpitaux d'Angleterre. A l'heure actuelle, aucun vaccin n'existe contre cette fièvre contractée par contact direct avec les fluides corporels, plusieurs traitements expérimentaux n'ayant pas encore fait la preuve de leur sécurité et de leur efficacité. - Nouveaux foyers en Sierra Leone - Ce retour du virus Ebola en Europe intervient alors qu'au moins trois nouveaux foyers d'épidémie ont fait leur apparition lundi dans le département de Kono dans l'est de la Sierra Leone, selon des autorités locales et des habitants dans la région. Selon des responsables locaux du Centre national de lutte contre Ebola (NERC), cités par la radio publique, plusieurs nouveaux cas ont été signalés ces derniers jours dans trois chefferies de Kono: Kamara, Nimikoro et Nimiyama. Aucun responsable national n'a souhaité commenter. L'Est, longtemps épicentre de l'épidémie dans le pays, avait enregistré depuis plusieurs semaines une forte baisse des nouveaux cas. Certaines localités, comme Kailahun, n'ont notifié aucun nouveau cas depuis trois semaines. Selon Aminata Sesay, agent de santé de la région, la résurgence des contaminations vient du lavage rituel des corps de victimes d'Ebola avant l'inhumation, une des pratiques à risque dans la transmission du virus, les cadavres étant particulièrement contagieux. Cette situation "est la faute de quelques personnes" qui font fi des consignes anti-Ebola, a avancé Mme Sesay. Le virus Ebola a causé en un an près de 7.900 morts dans plusieurs pays sur un total d'un peu plus de 20.000 cas enregistrés, à 99% au Liberia, en Sierra Leone et en Guinée, les trois pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés, d'après un bilan de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) publié lundi. La Grande-Bretagne se veut en pointe dans la lutte contre l'épidémie en ciblant ses efforts sur la Sierra Leone, ancienne colonie britannique. En octobre, elle a envoyé 750 militaires, un navire médicalisé et trois hélicoptères dans ce pays où elle a construit des centres médicaux.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire