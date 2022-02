Hockey : Les Dragons à Meribel pour la finale de la Coupe de la Ligue

Ce sera la troisième fois que les dragons de Rouen et les bruleurs de loups se rencontrent en finale de cette compétition et le bilan est d’une victoire partout. Lors de la première édition en 2007, les Grenoblois s’imposaient sur le score de 2-1 alors qu’en 2010, les Rouennais s’imposaient 6-4.

Ce sont également les deux équipes qui ont participé le plus de fois à la finale avec cinq participations pour les jaunes et noirs pour quatre titres obtenus (2008, 2010, 2013 et 2014) contre quatre pour les Isérois avec deux titres à la clé (2007 et 2011).

Si les joueurs d’Ari Salo ont disposé de Brest en quart de finale et Gap en Demi, les Grenoblois s’imposaient sur Dijon et Epinal.

En championnat ce sont les Bruleurs de loups qui dominent actuellement le classement avec une première place (13 victoires sur 17 rencontres) et ont remporté la seule confrontation entre les deux équipes cette saison à Pole Sud 4-2 lors de la 7e journée de Ligue Magnus.

Du coté des Dragons, après un début de saison difficile, le RHE76 occupe la troisième place et une série de huit victoires consécutives.

Ce match s’annonce donc comme un premier grand choc cette saison entre deux clubs habitués a disputer des finales que ce soit en championnat, coupe de France ou coupe de la Ligue et ce sera sans le capitaine Rouennais Marc-André Thinel, victime d’une luxation à l’épaule et qui sera indisponible environ six semaines.