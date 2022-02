Hockey : les Dragons confirment leur supériorité à Caen

La rencontre avait lieu hier soir, vendredi 26 décembre, sur la glace de la patinoire de Caen la mer.

Si le premier tiers apparait équilibré, aucune des deux équipes ne parvient à ouvrir la marque et rentrent au vestiaire sur se score nul et vierge.

Il faut attendre la mi-match pour que les jaunes et noirs ouvrent enfin la marque par le défenseur Patrick Coulombe en infériorité numérique.

Plus rien ne sera marqué dans ce tiers et les Rouennais font plier les Caennais dans le dernier tiers avec trois buts en un peu plus de trois minutes par Johan Saint-André, Patrick Coulombe et Loic Lampérier.

Grâce à cette victoire, les joueurs d’Ari Salo continuent leur série de victoires et repassent sur le podium derrière Grenoble et Angers.

Dimanche 28 décembre, les Dragons recevront Epinal à 16h.

Les Drakkars de Caen se déplacent eux à Lyon.