Benghazi (Libye) (AFP). Libye: 19 soldats tués dans des attaques de miliciens islamistes

Au moins 19 soldats ont été tués jeudi dans des attaques de miliciens islamistes dans l'Est libyen, où un réservoir pétrolier a pris feu en raison des combats, ont rapporté des responsables. "Dix-neuf soldats ont été tués dans des attaques menées par les miliciens de la coalition Fajr Libya (Aube de la Libye) à Syrte et dans la région du 'Croissant pétrolier' tandis qu'un réservoir a pris feu dans le terminal pétrolier d'al-Sedra après avoir été touché par un tir de roquette", a rapporté une source militaire. Le "Croissant pétrolier" --qui comprend les terminaux d'al-Sedra, de Ras Lanouf et de Brega, les plus importants de Libye-- est le théâtre depuis plusieurs jours d'affrontements entre les forces gouvernementales et les miliciens islamistes de Fajr Libya. Selon des experts, la production de brut dans le pays a baissé à près de 350.000 barils par jour alors qu'elle atteignait 800.000 b/j avant le début des combats le 13 décembre. "Quatorze soldats ont été tués dans une attaque surprise contre les membres du bataillon 136 chargés de surveiller une centrale électrique à l'ouest de Syrte", a indiqué la source militaire, en précisant que quatre autres soldats du bataillon avaient péri dans les affrontements ayant suivi. Une source médicale à l'hôpital Ibn Sina de Syrte a indiqué que les corps de 18 victimes y avaient été amenés. "Les forces armées ont repoussé jeudi une attaque des miliciens de Fajr Libya qui ont tenté de prendre le contrôle du terminal pétrolier d'al-Sedra", situé entre les villes de Syrte et de Benghazi, a déclaré de son côté Ali Al-Hassi, le porte-parole des gardes protégeant les sites pétroliers de cette région. C'est au cours de cette attaque qu'a péri le 19e soldat, a-t-il ajouté. Les miliciens ont utilisé des vedettes pour mener cette offensive. "Ces vedettes ont tiré plusieurs roquettes en direction des terminaux d'al-Sedra et Ras Lanouf et l'une d'elles a touché un réservoir au sud du port d'al-Sedra qui a alors pris feu", a détaillé M. Al-Hassi. Des témoins ont dit avoir vu des flammes et des colonnes de fumée s'élever du réservoir, visés selon eux dans la nuit de mercredi à jeudi par les miliciens de Fajr Libya. Selon M. Al-Hassi, les soldats, en répliquant, ont endommagé trois vedettes utilisées par les miliciens. Le bataillon 136 est affilié à l'armée mais la plupart de ses membres sont des combattants originaires d'une tribu loyale au général à la retraite Khalifa Haftar qui tente aux côtés des forces du Premier ministre reconnu par la communauté internationale, Abdallah al-Theni, de reconquérir les villes libyennes échappant au contrôle de l'Etat. La Libye est plongée dans le chaos depuis la chute de Mouammar Kadhafi au terme de huit mois de conflit en 2011. Livré aux milices, le pays est dirigé par deux Parlements et deux gouvernements -- l'un proche des milices islamistes et l'autre reconnu par la communauté internationale -- qui se disputent le pouvoir.

