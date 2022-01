Gaza (Territoires palestiniens) (AFP). Gaza: raid israélien, un membre du Hamas tué

L'armée israélienne a mené un raid contre le sud de la bande de Gaza mercredi, tuant un activiste du Hamas, après des tirs palestiniens contre une de ses patrouilles, ont indiqué l'armée et des sources médicales palestiniennes. L'armée israélienne a confirmé avoir mené ce raid aérien et dirigé des tirs de char blindé sur la zone située à l'est de Khan Younès après des tirs de snipers contre ses soldats, qui patrouillaient du côté israélien de la frontière. "En réponse à une attaque contre nos forces qui se trouvaient à l'est de la barrière dans le sud de la bande de Gaza, nous avons immédiatement attaqué les cibles concernées. Il y a eu un raid aérien et des tirs depuis un char blindé", a indiqué l'armée dans un communiqué, précisant qu'un soldat avait été grièvement blessé. Des sources médicales palestiniennes ont indiqué de leur côté que Tayseer al-Ismary, âgé de 33 ans, avait été tué par des tirs israéliens. Une source au sein du mouvement islamiste Hamas a précisé qu'il était un commandant de la branche militaire du mouvement, les brigades Ezzedine al-Qassam, responsable de la zone à l'est de Khan Younès. Le Hamas a accusé Israël d'avoir initié les hostilités en tentant de pénétrer dans la bande de Gaza. "L'occupation israélienne est responsable de la tension à l'est de Khan Younès. Ils ont tenté de franchir la barrière, provoquant une réplique du Hamas", a déclaré le porte-parole du mouvement islamiste Sami Abou Zouhri. Dans la nuit de vendredi à samedi, l'armée avait mené un raid aérien contre des bases du Hamas dans la bande de Gaza, en réponse à un tir de roquette contre le territoire israélien plus tôt dans la journée. Il s'agissait du premier raid israélien contre l'enclave palestinienne depuis la guerre de juillet-août au cours de laquelle plus de 2.100 Palestiniens, la plupart des civils ont été tués. Côté israélien, 67 soldats et six civils ont été tués.

