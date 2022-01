Gaza (Territoires palestiniens) (AFP). Gaza: raid israélien après des tirs de snipers

L'armée israélienne a attaqué le sud de la bande de Gaza mercredi, tuant un activiste du Hamas, après des tirs palestiniens contre une de ses patrouille, ont indiqué l'armée et des sources médicales palestiniennes. L'armée israélienne a confirmé avoir mené un raid aérien et dirigé des tirs de char blindé sur la zone située à l'est de Khan Younès après des tirs de snipers contre ses soldats, qui patrouillaient du côté israélien de la frontière. "En réponse à une attaque contre nos forces qui se trouvaient à l'est de la barrière dans le sud de la bande de Gaza, nous avons immédiatement attaqué les cibles concernées. Il y a eu un raid aérien et des tirs depuis un char blindé", a indiqué l'armée dans un communiqué. Des sources médicales palestiniennes ont indiqué que Tayseer al-Ismary, âgé de 33 ans, avait été tué par des tirs israéliens. Une source au sein du mouvement islamiste Hamas a précisé qu'il appartenait à la branche militaire du mouvement, les brigades Ezzedine al-Qassam.

Recevez l'essentiel de l'actualité chaque jour par email S'inscrire